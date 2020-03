Kleuterschool De Speelkriebel stelt quiz uit omwille van coronavirus EDLL

07 maart 2020

16u04 0 Leuven Kleuterschool De Speelkriebel in de Jozef Pierrestraat in Kessel-Lo heeft gisteren hun Kriebelkwis afgelast omwille van het coronavirus. Ook al werd er nog geen besmetting vastgesteld, toch vond de school het te riskant.

Vanwege bezorgdheid over het coronavirus heeft kleuterschool De Speelkriebel beslist om hun kriebelkwis uit te stellen. “We werken met de allerzwakste groep en moeten daar de meeste zorg voor dragen. Het is gewoon een logische maatregel op de andere maatregelen die we reeds nemen. Er is overleg geweest met het schoolbestuur, het personeel en de ouderraad en iedereen vond dat een logische keuze. We gebruiken gewoon ons gezond verstand, niet meer of niet minder”, zegt directrice Nicole Princen. De opbrengst van de quiz zou gebruikt worden voor een nieuwe zonnewering en buitenspeeltuigen voor de kleuters. MNM-dj Tom De Cock ging de quiz presenteren. De school zoekt momenteel naar een nieuwe datum in het voorjaar.