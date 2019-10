Kleurrijke cartoons in Leuvense straten moeten lokaal winkelen promoten EDLL

10 oktober 2019

Opvallend kleurrijke cartoons in het Leuvense straatbeeld. Handelsvereniging Liefst Leuven heeft in het centrum van de stad meerdere etalages bestickerd met cartoons die allen de slogan dragen ‘Koop klimaatneutraal in het Leuven van ons allemaal’. De kleurrijke beschilderingen moeten de mensen aansporen om lokaal te winkelen in plaats van alsmaar meer via het internet aan te kopen. “Lokaal winkelen moet in de bloemetjes gezet worden, want de handelaars verdienen het”, klinkt het. De gekleurde cartoons zijn te vinden op vier leegstaande panden, waaronder eentje op de Bondgenotenlaan.