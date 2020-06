Kleine gft-container is populair in Leuven: 500ste exemplaar is de deur uit Bart Mertens

16 juni 2020

12u32 0 Leuven Sinds begin 2020 kunnen inwoners van de Leuvense deelgemeenten hun groente-, fruit- en tuinafval ook in kleine containers van 40 liter aanbieden. Die kleine gft-container blijkt bijzonder populair. Op minder dan zes maanden tijd verdeelde de stad al 500 exemplaren.

“Tot eind vorig jaar konden inwoners in de deelgemeenten hun gft-afval enkel aanbieden in containers van 120 en 240 liter. Voor wie klein woont, is een kleinere container van 40 liter echter een pak makkelijker. Daarom bieden we sinds januari ook kleinere gft-containers aan en met succes zo blijkt want Lore Van De Weyer uit Heverlee nam gisteren het 500ste exemplaar in ontvangst”, aldus Thomas Van Oppens, schepen van Stadsreiniging. “Met de kleine gft-container maken we het voor inwoners nog makkelijker om hun afval te sorteren. De kleine containers zijn vooral handig voor wie op een appartement woont, geen tuin heeft of alleen woont. Inwoners van de deelgemeenten kunnen de gft-containers van 40 liter gratis ophalen bij de dienst Stadsreiniging (Aarschotsesteenweg 68, Wilsele). Wie al een grote container heeft, kan deze er ook omruilen voor een kleiner exemplaar. Op een container van 40 liter plak je een sticker ter waarde van 20 euro.”