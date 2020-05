Kleine bubbels en aangedampte brillen: zo beleven zesdejaars Leen en Ines hun laatste schoolweken Bart Mertens

29 mei 2020

16u00 3 Leuven Hoe beleven scholieren uit het laatste jaar secundair onderwijs hun laatste weken op school? Velen keken nu al uit naar hun nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt, de hogeschool of de universiteit, maar niemand kon vermoeden dat het coronavirus het einde van hun zesde middelbaar zo in de war zou sturen. Leen en Ines zijn twee zesdejaars uit Leuven en doen hun verhaal.

Het einde van het secundair onderwijs is voor heel wat scholieren een belangrijk kruispunt in het leven. Studeren op de universiteit, of toch maar meteen aan het werk? Eerst een jaar reizen misschien? Het zijn vragen die scholieren bezighouden in het zesde middelbaar, maar dit jaar verloopt niets zoals verwacht. Zelfs een feestje om het diploma secundair onderwijs te vieren met vrienden zit er voorlopig niet in. Ook Leen en Ines – scholieren op het Heilig Drievuldigheidscollege en Atheneum De Ring - uit Leuven keken reikhalzend uit naar het einde van het zesde middelbaar tot plots alles in het water viel door de corona-epidemie. Of toch niet? Feit is dat er veel aanpassingsvermogen werd gevraagd aan de scholieren die plots werden geconfronteerd met onderwijs op afstand.

In die eerste weken hadden leerkrachten duidelijk ook geen idee hoe het verder zou evolueren Ines uit Leuven

“In die eerste weken hadden ook de leerkrachten duidelijk geen idee hoe het verder zou evolueren. Er was veel chaos op Smartschool. Je moest tussen alle vakken zoeken of er ergens een taak was en tegen wanneer je die moest afhebben. Maar na de paasvakantie begon de school met klasoverzichten waardoor we wel duidelijk per vak konden zien wat we tegen wanneer moesten doen”, legt Ines uit. Ook Leen zag die eerste weken maar moeilijk het bos door de bomen. “Omdat we een jaarproject moesten indienen tegen de paasvakantie was er geen tijd voor andere vakken. Die moest ik dan inhalen in en na de vakantie. We hadden heel veel werk. Nu is het rustiger, maar de examens komen alweer dichterbij”, vertelt Leen.

Alle leuke dingen vallen weg. We hebben nog vijf zware examens eind juni en daarna weinig om naar uit te kijken. Ik hoop dat het speelplein kan doorgaan Leen uit Leuven

Leen en Ines zijn wel blij dat ze weer naar school mogen gaan, al is dat met gemengde gevoelens. Op de twee halve dagen dat ze op school is, ziet Ines immers niemand anders dan haar eigen klasbubbel. “Normaal heb je tijdens de pauze tijd om met andere mensen te praten, maar nu kan dat niet. De school is super leeg. Je moet ook altijd afstand houden en dat voelt heel ongemakkelijk. Ook die mondmaskers waren in het begin heel raar, maar dat went wel”, zegt ze. Leen voelde ook dat er een strikte aanpak werd gehanteerd in haar school. “De eerste dag stonden we buiten te praten en riep een leerkracht dat we terug naar binnen moesten. Zo’n strikte aanpak zijn we in onze school niet gewoon dus dat was wel even schrikken. Gelukkig hebben we ondertussen wel pauze. Die eerste dagen zaten we vijf uur lang op een stoel met een mondmasker aan. Terwijl in onze klasbubbel zes van de zeven leerlingen een bril dragen, die dampte voortdurend aan”, lacht ze.

Op uitwisseling of niet?

Blijft de vraag: hoe gaan Ines en Leen het einde van het schooljaar beleven? Van een feestelijke proclamatie of galabal zal alvast geen sprake zijn. “Normaal tel je af naar het einde van het schooljaar, nu is het wachten tot je nog eens naar school mag”, zegt Ines. “Alle leuke dingen vallen weg. We hebben nog vijf zware examens eind juni en daarna weinig om naar uit te kijken. Ik sta normaal de hele zomer op een speelplein. Ik hoop dat dat toch zeker doorgaan”, vult Leen aan, die volgend academiejaar aan een opleiding tot leerkracht wil beginnen. Ook voor Ines wordt het overigens nog spannend want zij vertrekt normaal gezien in juli op uitwisseling naar Nieuw-Zeeland.