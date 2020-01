Kledingwinkel HELT verhuist naar nieuw pand in de Mechelsestraat EDLL

29 januari 2020

Het zijn de laatste dagen voor kledingwinkel HELT in de Diestsestraat in Leuven. Het huidig pand lag wat verscholen en werd te klein. Daarom verhuist HELT naar een groter pand in de Mechelsestraat. Meer bepaald naar het pand waar voordien kinderkledingwinkel Minimals gevestigd was.

“Toen ik de vraag kreeg om het pand over te nemen, moest ik niet lang nadenken. Ik bekijk het als een volgende stap, want het pand is groter en mooier. De Mechelsestraat is ook een goede locatie en een gezellige buurt. Er heerst daar heel wat ambiance tussen de handelaars”, zegt uitbaatster Karlien enthousiast. Omwille van de verhuizing gelden er nog tot en met 8 februari ronde prijzen én extra kortingen. Concreet betekent dat: bij de aankoop van twee stuks krijg je een korting van 5 euro, bij de aankoop van drie stuks krijg je een korting van 10 euro. Nadien zal de winkel gesloten zijn tot en met donderdag 20 februari. In die tussentijd blijft de webshop wel beschikbaar.

Feestelijk openingsweekend

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari opent HELT op haar nieuwe locatie in de Mechelsestraat 48 in Leuven. Dubbel feest, want de speciaalzaak voor heren viert dan ook haar driejarig bestaan. Elke HELT die tijdens het openingsweekend een kijkje komt nemen, kan alvast een eerste blik werpen op de nieuwe collectie én krijgt een speciaal geschenkje.