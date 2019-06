Klas L5 van De Kraal uit Winksele is Sterrenklas van Vlaams-Brabant



07 juni 2019

18u18 0 Leuven 67 klassen namen deel aan de Sterrenklas-wedstrijd over Europa. Klas L5 van De Kraal uit Winksele scoorde het beste resultaat in Vlaams-Brabant. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies en Brussel winnen ze een daguitstap.

De Sterrenklas-wedstrijd stond dit jaar in teken van de Europese verkiezingen. Van 5 november 2018 tot 9 mei 2019 konden de leerlingen alles leren over de Europese verkiezingen en over de geschiedenis, lidstaten, beslissingen en uitdagingen van de EU. De leerlingen losten in kleine groepjes opdrachten op. In de provincie Vlaams-Brabant behaalde klas L5 van De Kraal in Winksele de hoogste score. Ze mogen zich Sterrenklas noemen en wonnen een daguitstap naar zee.

Sterrenklas is een initiatief van de ‘Europe Direct Informatiebureaus’ uit Vlaanderen en Brussel en van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

