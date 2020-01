Kirikou zamelde vorig jaar 6.345 kinderspullen in voor 500 kwetsbare gezinnen uit Leuven EDLL

20 januari 2020

15u58 0 Leuven Kirikou, een initiatief van stad Leuven dat kinderspullen inzamelt voor kwetsbare gezinnen, kent een groeiend succes. De vrijwilligers van Kirikou maakten de balans op van vorig jaar. Daaruit blijkt dat er maar liefst 6.345 verschillende artikelen werden geschonken, goed voor kinderen uit 500 kwetsbare gezinnen een goede start te geven.

Kirikou zamelt sinds 2015 kinderspullen in voor gezinnen die het minder breed hebben. Het project kent een groeiend succes. Uit de jaarcijfers van 2019 blijkt dat er maar liefst 6.345 verschillende artikelen werden geschonken. Gaande van babyfoons en draagzakken tot kinderkledij. Dankzij de donaties werden kinderen uit 500 kwetsbare gezinnen geholpen. “In 2019 deden 500 verschillende gezinnen maar liefst 1.055 aanvragen”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (sp.a). “Kirikou bestaat bijna vijf jaar en we merken dat steeds meer partners en gezinnen de weg vinden naar de kinderspullenbank. Aan de immense hoeveelheid schenkingen zien we dat de Leuvenaar solidair is met inwoners die het financieel moeilijk hebben”, aldus de schepen.

55 partners

De organisatie Kirikou werkt nauw samen met 55 Leuvense partners die in direct contact staan met kwetsbare gezinnen. Die partners begeleiden Leuvense gezinnen en bekijken welke spullen ze nodig hebben. Vervolgens plaatsen ze via een webapplicatie een oproep bij Kirikou. De vrijwilligers van Kirikou gaan dan pakketten met kindergerief samenstellen op maat van de noden en wensen van elk gezin. De pakketten worden vervolgens bij de gezinnen thuis geleverd.

Kinderspullen (van 0 tot 12 jaar) kunnen ook dit jaar geschonken worden aan Kirikou. Kleine schenkingen kan je direct afgeven bij het OCMW en grotere schenkingen kunnen naar het depot van Kirikou, in de kelder van het OCMW, worden gebracht. Dit kan op maandag en donderdag. Meer informatie vind je op www.leuven.be.