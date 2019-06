Kiosk ’t Foch al drie maanden dicht na ziekte uitbaatster: “Crowdfunding is laatste hoop om zaak te redden” Kim Aerts

02 juni 2019

17u14 10 Leuven Kioskuitbaatster Barbara wil na drie maanden niets liever dan haar krantenwinkel in hartje Leuven weer openen. Door een vervelende geknelde zenuw moest ze onder het mes en haar zaak noodgedwongen sluiten. De onbetaalde facturen stapelden zich op. Een crowdfunding moet nu redding brengen. Het doel is 10.000 euro verzamelen.

Barbara Isenborghs (45) is op zoek naar 10.000 euro voor haar dagbladhandel Kiosk ’t Foch aan het Rector De Somerplein. Isenborghs leed enkele maanden geleden helse pijnen in haar been na een hernia. Het gevolg van een geknelde zenuw. Vanuit haar dagbladhandel werd ze afgevoerd met de ambulance rechtstreeks naar de operatietafel. Sindsdien stond ze niet meer achter haar toonbank. “Ik heb mijn kinderen nog ingeschakeld en ook mijn stiefdochter stak een handje toe, maar die situatie was niet langer houdbaar. Daardoor moest ik mijn krantenwinkel sluiten. Ondertussen stapelden de facturen zich op. Er staan nog twee grote rekeningen open die ik moet betalen alvorens terug te openen. Maar ik ben hier nog maar twee jaar en al het geld dat ik heb vloeit meteen terug naar mijn lening waardoor ik met mijn rug tegen de muur sta”, verklaart Isenborghs haar oproep.

Ik wil ook iedereen daarna tot de laatste cent terugbetalen. In ruil voor een donatie mogen ze voor dat bedrag achteraf komen winkelen bij mij. Barbara Isenborghs

“Ik sta te popelen om te heropenen, want thuiszitten is niets voor mij. Het is mijn droomjob en ik mis mijn klanten. Je wil niet weten hoeveel berichtjes ik al ontvangen heb met de vraag wanneer ik terug open. Ik ben véél te lang dicht geweest.”

Daarom startte de uitbaatster met een crowdfundingcampagne. In zes dagen tijd werd er 555 euro opgehaald door negen personen. Maar de zaakvoerster hoopt op méér. “Ik wil ook iedereen daarna tot de laatste cent terugbetalen. In ruil voor een donatie mogen ze voor dat bedrag achteraf komen winkelen bij mij. Maar liefst niet allemaal tegelijkertijd (lacht). Het plan is ook om gulle gevers te bedanken met een spandoek met hun naam op in de winkel. Ik hoop echt dat ik het haal, want anders moet ik een overnemer zoeken of het faillissement aanvragen.”

Waterschade

Tot overmaat van ramp regende het binnen in de kiosk tijdens haar afwezigheid met heel wat waterschade tot gevolg. Ook de elektriciteitskast vloog in brand door het insijpelende water. De kiosk werd helemaal leeggehaald om een nieuw plafond te steken en de vloer een nieuw likje te geven. “Dat kwam er dan ook nog bij, maar dat zijn gelukkig kosten voor de stad die eigenaar is.”

Wie de uitbaatster wil helpen, kan doneren kan via getfunded.nl/campagne/5921-mijn-droom-heropenen.