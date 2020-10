Kinepolis haalt ‘The Lord of the Rings’ weer naar het grote scherm Joris Smets

11 oktober 2020

12u06 0 Leuven In tijden van corona gaat het niet goed met de cinemazalen, maar Kinepolis blijft niet bij de pakken zitten. Voor het eerst in ruim 15 jaar brengen zij de legendarische “The Lord of the Rings”-trilogie terug op het witte doek.

Een van de beste trilogies ooit beleven op het grote scherm, het kan vanaf 14 oktober eindelijk weer bij Kinepolis. Vanaf woensdag verschijnt er elke week een luik van de legendarische The Lord of the Rings films. Voor de eerste keer worden de films ook als ‘extended edition’ uitgebracht. Samen bevatten de nieuwe uitgaves 144 minuten meer beeldmateriaal dan de oorspronkelijke bioscoopversies.

14 oktober t/m 20 oktober: “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (2001)

21 oktober t/m 27 oktober: “The Lord of the Rings: The Two Towers” (2002)

28 oktober t/m 3 november: “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003)

