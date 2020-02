Kinderwenshuis Leuven organiseert voor het eerst reeks praatcafés voor ouders met een onvervulde kinderwens EDLL

15u14 0 Leuven Van praten over schaduwverdriet tot een creatief schrijftraject bij zwangerschapsverlies: Kinderwenshuis Leuven organiseert voor het eerst een hele reeks praatcafés en infoavonden voor wensouders. “Er is nog te weinig aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van ongewenste kinderloosheid en, ja, praten met lotgenoten helpt!”, klinkt het.

Veel mensen dromen van een gezin, maar bij sommigen loopt dat niet zoals gepland. Kinderwenshuis Leuven wil het taboe rond een onvervulde kinderdroom trachten te doorbreken. Daarom slaan ze de handen in elkaar met partners uit onze regio zoals Huis van het Kind Aarschot en het Heilig Hartziekenhuis in Leuven, om voor het eerst praatcafés en infoavonden uit te werken voor wensouders. “Ik heb elf jaar gewerkt als vroedvrouw bij het UZ Leuven en merkte al snel dat er nog te weinig psychologische nazorg was voor wie een onvervulde kinderwens of zwangerschapsverlies meemaakte. Het is verschrikkelijk om die vrouwen met lege handen naar huis te sturen”, vertelt initiatiefneemster Shanti Van Genechten. Samen met KU Leuvenprofessor Lode Godderis richtte ze Kinderwenshuis Leuven op.

Psychosociale impact

“Er is nog te weinig aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van ongewenste kinderloosheid”, vertelt Shanti Van Genechten. “Fertiliteitsbehandelingen of ongewilde kinderloosheid kunnen een diepgaande impact hebben op je algemeen welzijn, je zelfbeeld, je werk en relaties met anderen. In de maatschappij is een kind krijgen de norm. Maar mensen voor wie kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is, om welke reden dan ook, kunnen zich sociaal geïsoleerd, onzeker of zelfs depressief voelen”, zegt Van Genechten. “Je kunt zielsveel van je geadopteerde kinderen houden, maar toch het verdriet van je ongeboren kind met je meedragen. Dan ontstaat er schaduwverdriet”, klinkt het.

Praatcafé

Kinderwenshuis Leuven focust met een reeks praatcafés en infoavonden op de psychosociale gevolgen van ongewenste kinderloosheid. Het doel is vooral handvaten uitreiken en lotgenoten met elkaar in contact brengen. “We begeleiden groepsgesprekken, zodat lotgenoten in een veilige context met elkaar in contact komen. Daarnaast organiseren we specifieke zorgprogramma’s, zoals een stressreductieprogramma voor ouders in vruchtbaarheidsbehandeling, een creatief schrijftraject bij zwangerschapsverlies of een programma over hoe men het best met schaduwverdriet omgaat”, aldus Kinderwenshuis Leuven.

Het eerste praatcafé start op maandag 2 maart in het Kinderwenshuis op de Diestsevest in Leuven met een getuigenis van Manon Vivier. Zij nam als wensouder enkele jaren geleden contact op met Kinderwens vzw. Meer informatie vind je op www.kinderwens.org.

Daarnaast lanceert ook het Huis van het Kind in Leuven vanaf maart de informatiereeks ‘Hoe kan je verwachten?’. Hierin komen vijf vormingsmomenten aan bod over uiteenlopende thema’s voor wensouders: van de medische kant van fertiliteitstrajecten tot de psychologische en sociale belasting. Meer informatie over hun programma vind je op www.huisvanhetkindleuven.be.