Kindergemeenteraad: “Biologische moestuinen en milieuvriendelijke verpakkingen” Bart Mertens

22 mei 2019

17u30 1 Leuven Meer groene speelterreinen, biologische moestuinen en milieuvriendelijke verpakkingen. Dat zijn enkele aanbevelingen van de kindergemeenteraad voor een klimaatneutrale stad.

Van januari tot mei namen tientallen leerlingen uit het vijfde leerjaar van zes Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Gedurende vier woensdagen werkten de leerlingen creatief en interactief rond thema’s als energie, voeding en mobiliteit. Tijdens de vierde bijeenkomst stelden ze zich de vraag waarop het Leuvense stadsbestuur zou moeten focussen in de komende jaren. Op de kindergemeenteraad stelden ze zopas onder begeleiding van GoodPlanet vzw hun aanbevelingen voor.

Elektrische voertuigen

“Meer groene speelterreinen, biologische moestuinen en milieuvriendelijke verpakkingen”, klinkt het. “Ook kortingen voor voedselresten en meer elektrische voertuigen staan op het verlanglijstje. Verder zien we ook wel iets in een klimaatkrant met informatie en nieuws over duurzaamheid.”

Schepen David Dessers (Groen) gaat naar eigen zeggen meteen aan de slag met de ideeën van de jonge Leuvenaars. “Het nieuwe stadsbestuur wil de komende jaren echt een versnelling hoger schakelen inzake klimaatbeleid. We willen van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa maken maar dat kunnen we niet alleen. De betrokkenheid van alle Leuvenaars is cruciaal.” Schepen Lalynn Wadera (sp.a) is de jongeren meer dan dankbaar. “Met een aantal voorstellen kunnen wij aan de slag. Ik denk bijvoorbeeld aan een moestuin en meer speelelementen in parken. Extra inzetten op communicatie rond klimaat is ook een goed voorstel. Ik nodig de jongeren uit om met de stad te bekijken hoe we de ideeën kunnen uitwerken. Andere projecten vragen meer pionierswerk maar dat mag ons niet afschrikken.”, zegt de schepen van Onderwijs en Openbaar Groen.