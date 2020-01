Kinderen nemen koffiebar Bar Berlin over EDLL

03 januari 2020

12u41 0 Leuven Kinderwerking Fabota en buurtcafé Bar Berlin organiseren vrijdag #FabotaBerlin. De kinderen van de oudste groep nemen een hele dag de koffiebar in Leuven over. De opbrengsten gaan deels naar daguitstappen voor de kinderwerking en de andere helft wordt geschonke aan een project dat andere mensen ondersteunt.

De oudste kinderen van kinderwerking Fabota, onderdeel van Buurtwerk ’t Lampeke, nemen vandaag Bar Berlin over. Dat is een koffie- en buurtbar nabij het Sint-Jacobsplein in Leuven. Uitbaatster Sue heeft jaren bij Fabota gewerkt en draagt de werking nog steeds een warm hart toe. “Door mijn jaren ervaring in de kinderwerking heb ik geleerd dat kansen krijgen veel betekent voor kinderen”, zegt uitbaatster Sue. “Je zou denken dat jonge kinderen enkel in de weg zouden lopen, maar dat is helemaal niet zo. Ze grijpen die kansen met beide handen en zijn nadien zeer trots op wat ze gedaan hebben”, aldus Sue.

De dagopbrengst delen de kinderen in twee. De ene helft zullen ze gebruiken om een aantal daguitstappen te financieren en de andere helft schenken ze aan een project waarmee ze andere mensen kunnen ondersteunen. Ook Fabota is blij dat Sue haar koffiebar een dagje uit handen geeft. “Op jaarbasis doen we verschillende uitstappen naar musea, speeltuinen of toeristische attracties. We zijn steeds op zoek naar manieren om die kosten deels te dekken. Anderzijds willen de kinderen ook hun steentje bijdragen aan een solidaire wereld en daarom gaan ze op zoek naar een duurzaam project dat ze kunnen steunen”, aldus Jaak. De kinderen waren alleszins zeer enthousiast om voor een dag koffie en lekkernijen te serveren aan tal van bezoekers.