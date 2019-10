Kinderen leven zich uit in hogeschool UCLL. “Je kan het STEM-zaadje beter jong planten”, zegt Pieter Van Leemputten Bart Mertens

29 oktober 2019

12u30 0 Leuven Deze week geniet het basisonderwijs van de welverdiende herfstvakantie. De Techniek- en WetenschapsAcademie van Hogeschool UCLL nodigt daarom kinderen tussen 4 en 12 jaar uit voor een kennismaking met de wonderbaarlijke wereld van de wetenschap. “Van chemische proeven tot vliegen met drones”, zegt coördinator Pieter Van Leemputten.

De wereld van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) is belangrijk voor onze toekomst. En die toekomst begint zoals altijd bij de kinderen van vandaag. Daarom staan er vier herfstkampen op het menu in hogeschool UCLL met wetenschap als rode draad. “Robots programmeren, chemische experimenten uitvoeren, leren vliegen met drones…Kinderen tussen 4 en 12 jaar hebben hun handen vol deze week en de onderwerpen voor deze kampen zijn uiteraard niet toevallig gekozen”, zegt coördinator Pieter Van Leemputten. “Jobs in de STEM-sector zijn nu al knelpuntberoepen en de vraag zal in de toekomst enkel stijgen. Wij proberen op een speelse en interactieve manier kinderen warm te maken voor techniek en wetenschap. De Vlaamse regering heeft een zogenaamd STEM-actieplan en wil daarmee jongeren stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen. Ik geloof dat de Techniek- en WetenschapsAcademie hierin zijn steentje zeker bijdraagt. Je kan het STEM-zaadje maar beter jong planten.”