Kinderen kunnen weer ravotten in de speeltuinen van het provinciedomein in Kessel-Lo EDLL

30 mei 2020

17u53 0 Leuven De heropening van de speeltuinen in het provinciedomein van Kessel-Lo is een feit. Heuglijk nieuws dus voor de jonde kids, zeker voor wie thuis geen terras of tuin heeft. Ook de ouders hebben er ongetwijfeld naar uit gekeken.

Vanaf vandaag kunnen kinderen weer ravotten in de speeltuinen van het provinciedomein in Kessel-Lo. En dat op een zonnige zaterdagnamiddag. Er gelden wel nog een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo mogen er maximum 20 kinderen onder 12 jaar aanwezig zijn in de speeltuin en moeten ouders zich houden aan de regels rond social distancing. De toegang tot het domein is voorlopig gratis, tot de coronamaatregelen worden opgeheven. Een overrompeling was het niet in Kessel-Lo, maar dat het gekriebeld heeft bij de kids om terug te spelen, blijkt alvast uit onze fotoreportage hieronder.



