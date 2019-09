Kinderdagverblijf Don Bosco blaast 40 kaarsjes uit Bart Mertens

13 september 2019

18u35 0 Leuven Feest in Don Bosco in de Albert Woutersstraat in Wilsele want het kinderdagverblijf bestaat 40 jaar. Net op die mijlpaal wordt Don Bosco overgenomen door vzw Landelijke Kinderopvang.

Niet één maar wel twee redenen om een feestje te organiseren in kinderdagverblijf Don Bosco in Wilsele. Ten eerste viert het kinderdagverblijf zijn 40-jarig bestaan en ten tweede is er de overname door vzw Landelijke Kinderopvang. Dubbel feest dus voor het kinderdagverblijf dat we zonder blozen mogen omschrijven als een vaste waarde.

“Duizenden kinderen kwamen de voorbije 40 jaar met veel plezier naar kinderdagverblijf Don Bosco. Kinderen, ouders, personeel,…iedereen voelt zich thuis in Don Bosco”, vertelt persverantwoordelijke Caroline Audoor. “En toch is er sprake van een nieuwe wind want vzw Don Bosco gaf de fakkel door aan vzw Landelijke Kinderopvang. Na een periode van inwerken en overgang naar de nieuwe organisatie was het tijd om de overname officieel te bezegelen”, klinkt het. Nog dit: jaarlijks zorgt Landelijke Kinderopvang voor 60.000 kinderen.