Kinderdag Arthur Dewit op Leuven Kermis: “400 kinderen blij gemaakt” Bart Mertens

11 september 2019

18u10 2 Leuven De Mannen van het Jaar houden van tradities en één van die tradities is de Speciale Kinderdag Arthur Dewit. Al voor de 46ste keer bezorgden de Leuvense Jaartallen honderden kinderen een bijzondere dag op Leuven Kermis.

Het voorbije weekend marcheerden de Jaartallen nog door de Leuvense binnenstad. De ‘Mannen van het Jaar’ toonden zich in vol ornaat aan de Leuvenaars maar enkele dagen later zetten ze een stapje opzij om anderen in de maatschappij de aandacht te geven die ze verdienen. Naar goede gewoonte organiseerden ze de Speciale Kinderdag Arthur Dewit op de Septemberkermis.

“Onze festivalperiode is niet volledig zonder onze Speciale Kinderdag Arthur Dewit”, zegt voorzitter François Michiels. “Als afsluiter van ons drieluik nodigden de Marrainen en de Jaartallen vierhonderd sociaal en fysiek achtergestelde kinderen uit op Leuven Kermis. Samen met hun eigen begeleiders en een aantal vrijwilligers maakten wij er voor de kinderen een onvergetelijke dag van. Met dank aan de uitbaters van de kermis mochten de kinderen gratis op enkele attracties. Ze werden ook getrakteerd op smoutebollen en kregen tot slot nog een geschenkje in Sancta Maria.”