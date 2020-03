Keukenbrand in de Brusselsestraat JSL EDLL

24 maart 2020

20u16 2 Leuven Deze avond zijn de hulpdiensten van Leuven ter plaatse gekomen in de Brusselsestraat. Er was brand ontstaan in de keuken van een appartement, wat voor hevige rookontwikkeling zorgde. Een van de bewoners van het appartement werd overgebracht naar het ziekenhuis voor controle.

De brand, die ontstaan is door een probleem met de friteuse, zorgde voor heel wat rookontwikkeling in het appartement. Hierdoor ging het brandalarm af en volgde er een spontane evacuatie. De brandweer kwam niet veel later ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Veel schade is er niet. De bewoner van het appartement werd met lichte rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis.