Kettingbotsing met acht voertuigen op E314 bij Leuven: drie kilometer file, “vermijd omgeving” Snelweg richting Lummen is volledig versperd Joris Smets HAA

26 februari 2020

13u37 22 Winksele Op de E314 is ter hoogte van Winksele een kettingbotsing met acht voertuigen gebeurd. De snelweg richting Lummen is volledig versperd. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Minstens één van de inzittenden van de betrokken voertuigen zit nog gekneld en moet bevrijd worden, meldt de Leuvense brandweer.

Het ongeval gebeurde om 13.15 uur, net voorbij de afrit van Winksele. Bij de acht voertuigen zijn ook enkele vrachtwagens. De snelweg is momenteel volledig versperd, en het verkeer staat vanaf Heverlee stil in een drie kilometer lange file. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit van Winksele, om via de oprit van Herent de snelweg weer op te rijden.

Hoelang de snelweg nog versperd blijft, is momenteel nog niet duidelijk. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving voorlopig te vermijden.

Later meer

Update #E314 Ongeval thv Winksele → Nederland, de weg is volledig versperd. Volg omleidingen: https://t.co/fWrdZ4hNnJ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link