Kessel-Lo in ban van agressieve kraker ADPW

07 juni 2019

11u06 10 Leuven Sinds enkele weken woont er een kraker in de verlaten panden op de kruising van de Diestsesteenweg en de Oude Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De man gooit met de regelmaat van de klok ramen stuk en houdt de buurt wakker met zijn geroep en getier. Sommige buurtbewoners durven zelfs niet meer naar buiten. De man is gekend bij de politie. “Deze toestand moet dringend gefatsoeneerd worden”, vindt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Buurtbewoners Stijn, Bernard, Marko, Manuela en Marianne zijn de fratsen van de kraker beu. “Die man zit sinds het begin van de maand mei in de leegstaande en onteigende panden op de hoek van de Diestsesteenweg en de Oude Diestsesteenweg. Nochtans waren die gebouwen afgeschermd met houten planken, maar hij heeft zich toch een weg naar binnen weten te maken door ramen kapot te slaan. Wij horen regelmatig hoe hij glas en andere zaken kapot slaat. Dan begint hij luid te roepen en is hij echt buiten zichzelf. Als hij gedronken heeft, maakt hij soms ook ruzie met de mensen op straat en dan gooit hij glas op straat. Op die manier voelen wij ons niet meer veilig”, zeggen de buurtbewoners.

De buurtbewoners willen graag hun nachtrust terug, die er nauwelijks nog is sinds de kraker in de panden is komen wonen. “Er staat hier wel regelmatig een ambulance aan de deur voor die man, maar dan weigert hij om mee te gaan. Het is hier altijd een veilige buurt geweest, maar deze man maakt eigenhandig de buurt onveilig", zo klinkt het.

De politie erkent het probleem. “Het klopt dat er de laatste tijd wat akkefietjes zijn geweest. We volgen de situatie daar op de voet. De dakloze in kwestie is gekend bij de politiediensten. Verschillende diensten kijken hoe we die man kunnen begeleiden, zodanig dat de onrust in die omgeving rustig kan wegebben”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. Hij benadrukt het belang van de politie te bellen. “Als die man voor overlast zorgt, wordt er best zo vaak mogelijk gebeld. De stad Leuven heeft trouwens de panden in kwestie dicht laten nagelen omdat er regelmatig daklozen zaten. Maar het is eigenlijk aan de eigenaars van de gebouwen om stappen te zetten als er daklozen in huis zitten”, aldus Vranckx.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) werd door de politie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Hij belooft dat de situatie wordt aangepakt. “De toestand moet daar dringend gefatsoeneerd worden. Wij zijn actief bezig met het kraakprobleem. Het is de bedoeling om deze panden af te breken, maar dat moet voorzichtig gebeuren in samenwerking met omwonenden. Op termijn maakt het blokje Diestsesteenweg-Oude Diestsesteenweg deel uit van de kop van Kessel-Lo, waar we ijveren voor meer open ruimte en nieuwbouw. Maar een deel van de huizen is geen eigendom van de stad Leuven”, zo schetst Ridouani de situatie.