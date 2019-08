Kersverse vader Stienes en grootvader Bert Longin klaar voor 24 uur racen in Zolder. “De geboorte van Matthieu geeft veel energie!” Bart Mertens

09 augustus 2019

12u00 1 Leuven Drukke dagen voor de bekende Leuvense racefamilie Longin. Dit weekend nemen Bert en Stienes Longin deel aan de ‘24 Hours of Zolder’. Samen met Christoff Corten en Giorgio Maggi willen ze naar de zege rijden maar het grootste geschenk voor de familie Longin is toch de geboorte van Matthieu. “De geboorte van Matthieu geeft me heel veel energie”, zegt Stienes Longin.

Dit weekend staat met de ‘24 Hours of Zolder’ het hoogtepunt van het Belcar Endurance Championship 2019 op het programma. Naar goede gewoonte ontbreekt de familie Longin uit Leuven niet op de deelnemerslijst. Dit jaar laten vader Bert en zoon Stienes zich bijstaan door Christoff Corten en Giorgio Maggi om met Krafft Racing Norma naar het hoogste podiumtrapje te rijden. Of een zege erin zit, valt nog af te wachten maar racepiloot Bert Longin zweert zoals steeds bij een goede voorbereiding om de zege binnen te halen. “Er zijn nogal wat kandidaten voor de overwinning”, vertelt Bert Longin. “Daarom is een goede voorbereiding absoluut noodzakelijk. Ik heb het geluk om me bij mijn 24ste deelname aan de 24 uur van Zolder te kunnen omringen met drie jonge gasten met veel talent en veel goesting. Ze zitten alledrie op het hoogtepunt van hun kunnen dus qua strategie of wedstrijdindeling hoeven we geen compromis te sluiten.”

Het wordt speciaal om na een drukke week van voorbereiding op de race als kersverse vader nog eens 24 uur van mijn slaap op te offeren Kersverse vader en racepiloot Stienes Longin

Ook zoon Stienes Longin is er klaar voor, al heeft hij de voorbije tijd niet veel geslapen. Daar zit de geboorte van zoontje Matthieu voor iets tussen. “Het wordt speciaal om na een drukke week van voorbereiding op de race als kersverse vader nog eens 24 uur van mijn slaap op te offeren. Maar geen probleem hoor want de geboorte van Matthieu geeft me heel veel energie. En maar goed ook want ik zou die 24 uur ook wel eens graag willen winnen.”

Voorlopig loopt alles naar wens voor de bekende racefamilie uit Leuven. Stienes nam na de vrije trainingen en een pre-qualifying de zogenaamde ‘superpole’ voor zijn rekening. In één snelle ronde moest hij alles uit de kast halen om een goede startpositie te behalen. Dat lukte wonderwel want het team mag als derde op de ‘grid’ starten aan de race. “Plaats 3 is ideaal voor ons: niet te laag, niet te hoog. Alles verloopt volgens plan dus wij zijn er helemaal klaar voor”, aldus Stienes Longin.

Trots

Vader Bert Longin is trots op de geleverde prestatie. “Als piloot ben je zo van 6 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s nachts in de weer. Drukke dagen maar de voorbereiding liep gesmeerd. We zijn erg blij met de derde positie die Stienes heeft behaald. Dat is inderdaad de ideale startplaats voor ons. Je wil namelijk niet te laag maar ook niet te hoog gepositioneerd staan aan de start. Met deze positie beginnen wij met volle moed aan de race op zaterdag”, besluit Bert Longin die na 23 deelnames voldoende ervaring op de teller heeft om met zijn team naar de overwinning te rijden op het circuit van Zolder.