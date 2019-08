Kersvers papa Stienes Longin wint voor de eerste keer 24 uur van Zolder Bart Mertens

12 augustus 2019

15u30 0 Leuven Bert en Stienes Longin, Christoff Corten en Giorgio Maggi hebben met Krafft Racing de 24 uur van Zolder gewonnen na een onvoorstelbare inhaalrace. Bert Longin evenaart zo het record van zes overwinningen. Voor kersvers papa Stienes Longin is het de eerste zege. “Gewoon te mooi voor woorden”, aldus Stienes.

Om middernacht leken Bert en Stienes Longin, Christoff Corten en Giorgio Maggi nog uitgeschakeld voor de zege in de 24 uur van Zolder, maar opgeven staat niet in het woordenboek van Krafft Racing. En al zeker niet in het woordenboek van de Leuvense racefamilie Longin. Na een memorabele inhaalrace reed het team zondagnamiddag als eerste over de streep. Een kwestie van tactiek en ervaring geeft de ervaren Bert Longin aan. “Er is veel geschreven over de betrouwbaarheid van de prototypes op het belastende asfaltlint van Zolder, dus hadden we beslist om vanaf het startschot niet de rondetijden neer te zetten waartoe de Norma in staat was. De meeste concurrenten hebben zich daar niet aan gehouden en hebben het einde dan ook niet gehaald.”

Onze auto draaide als een Zwitsers horloge en de tegenstanders vielen als vliegen Racepiloot Stienes Longin

Voor Bert Longin was het al de zesde overwinning in de 24 uur van Zolder en daarmee is hij mederecordhouder met Marc Goossens en Anthony Kumpen. Voor zoon en kersvers papa Stienes was het de eerste zege. “Voor we het goed en wel beseften, stonden we weer helemaal bovenaan de hiërarchie”, vertelt Stienes Longin. “De tegenstanders vielen als vliegen en onze auto draaide als een Zwitsers horloge. Niemand heeft ons droomteam kunnen kloppen. Ik kan het niet geloven: ik heb mijn vader als kind zo vaak deze wedstrijd zien winnen en op een dag wou ik ook eens zelf juichen. Om dat dan samen met mijn vader te mogen beleven, is gewoon te mooi voor woorden.”