Kersvers justitieminister Vincent Van Quickenborne brengt eerste officiële werkbezoek aan pas gerenoveerd Leuvens gerechtsgebouw: “Nog meer inzetten op digitalisering” Kim Aerts

06 oktober 2020

16u59 0 Leuven Kersvers justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil nog meer dan zijn voorganger inzetten op een doorgedreven digitalisering. Dat zei hij dinsdag in Leuven naar aanleiding van zijn eerste officiële werkbezoek aan het pas gerenoveerde gerechtsgebouw.

Voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) duidde in het voorjaar van 2019 Leuven aan als proefproject voor digitalisering van de werking van het gerecht. Zijn opvolger Van Quickenborne wil die lijn nu doortrekken. “Rechters en magistraten krijgen via een tablet rechtstreeks toegang tot stukken uit een gerechtelijk dossier. Het gaat om dagvaardingen, conclusies, agenda’s, de verschillende partijen, foto’s en andere informatie. Het gerechtelijk dossier wordt daardoor een stuk digitaler”, zei de minister. Van Quickenborne wil het Leuvense proefproject uitrollen, zodat 10.000 medewerkers van Justitie toegang krijgen tot de digitale dossiers. Hij beschikt daarvoor over het nodige budget. “Naast de 250 miljoen euro voor de werking van Justitie gaat 50 miljoen euro naar de digitalisering. Deze kans mogen we niet laten liggen.” De minister vond dat het justitiepaleis een parel is geworden. “Voorts gaan we gerechtsgebouwen renoveren, zoals dat in Leuven gebeurde. Er liggen ook projecten voor nieuwbouw op stapel. Dat moet het comfort verhogen voor de 23.000 personeelsleden van Justitie”, stelde Van Quickenborne.

Naar aanleiding van het einde van de werken opent het gerechtsgebouw op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de deuren voor het publiek. Het Leuvens Historisch Genootschap organiseert dat weekend tussen 12 en 18 uur rondleidingen met uitleg over de kunsthistorische ornamenten aan de buiten- en binnenkant van het gebouw. Voor elke bezoeker ligt een brochure klaar, ook voor wie liever zelf op ontdekking gaat. De expo loopt tot 25 april 2021.