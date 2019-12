Kerstdagen in UZ Leuven: “Elke afdeling werd aangekleed met een kerstboom en kerstversiering” EDLL

23 december 2019

Gasthuisberg in Leuven is een van de plaatsen waar kerstmis een dag is als een ander. Alle diensten draaien op volle toeren en sommige mensen moeten er noodgedwongen kerst vieren. Desondanks organiseert het UZ Leuven verschillende initiatieven om ook bij hun de feestdagen zo aangenaam mogelijk te maken.

Kerstmis staat nu echt voor de deur. Voor tal van mensen betekent dit gezellige samenzijn met familie en vooral veel lekker eten. Maar dat geldt niet voor iedereen. In het UZ Leuven wordt ook met kerst stevig doorgewerkt en draaien alle diensten op volle toeren. Zowel een deel van het personeel, bezoekers als de patiënten zullen in het ziekenhuis vertoeven tijdens kerst. Daarom organiseert het UZ Leuven verschillende initiatieven om de feestdagen net dat tikkeltje aangenamer te maken.

Zo werden er op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis een kerstboom geplaatst en werden de ruimtes met kerstversiering aangekleed. Daarnaast zijn er kerstconcerten en de pastorale medewerkers zorgen voor een kerstviering op kerstdag. Alle patiënten en hun familie kunnen op kerstdag om 10u45 naar de traditionele viering gaan in de kapel van campus Gasthuisberg. De medewerkers van UZ Leuven voorzien tevens een speciaal kerstmenu met ree-ragout en dennenappeltjes.

Het Fonds Kunst voor het Kinderziekenhuis organiseert dan weer enkele sfeervolle kerstactiviteiten. Vrijdag kunnen kinderen vanaf 6 jaar in zaal Muze of op hun kamer live genieten van het theaterstuk ‘Groezel het Grijsje, het levende radijsje’. Een theaterstuk over een levend radijsje dat in het ‘Oude Knollen huis’ zit. Ze deelt een kamer met ‘een bejaarde prei’ en ‘een verlopen blik opgelegde ananas’.

“We wensen iedereen die het moeilijk heeft in deze donkere dagen goede moed en vrede toe”, aldus het UZ Leuven.