Kermis en vrouwenkoers op Hemelvaartsdag in Wilsele-Putkapel Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

21u46 0

Naar goede jaarlijkse gewoonte was het op Hemelvaartsdag kermis langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel ter hoogte van de Sint-Agathakerk. Gezien het prachtige zomerweer en een dagje vrijaf kwamen vele honderden dagjesmensen van een wielerkoers voor vrouwelijke elites en beloften en de daarbijhorende kermis genieten. De zoetigheden op de kermis vlogen vlotjes over de toonbank en aan pintjes was er evenmin gebrek. Deze kleine familiale maar sfeervolle kermis, met enkele attracties voor jong en oud, duurt nog tot maandag 3 juni en valt jaarlijks steeds enorm in de smaak.