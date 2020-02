Katrien Houtmeyers (N-VA) wil strijd tegen winkeldiefstallen opvoeren: “Kosten lopen op tot 119 euro per consument” Bart Mertens

13 februari 2020

10u00 0 Leuven Leuvens gemeenteraadslid en kamerlid Katrien Houtmeyers (N-VA) wil de strijd tegen winkeldiefstallen opdrijven. Ze roept de regering op om het akkoord uit 2017 uit te voeren in navolging van Nederland. “Concreet zou de handelaar de winkeldief zelf een minnelijke schikking van 181 euro kunnen voorstellen”, klinkt het.

In een studie van 2019 werd de kost van winkeldiefstallen in verschillende Europese landen onderzocht. Daaruit bleek dat winkeldiefstallen de handelaars jaarlijks 900 miljoen euro kosten of zelfs 1,3 miljard als je de veiligheidsinvesteringen mee in rekening brengt. Deze kosten worden doorgerekend naar de eerlijke consument wat concreet neerkomt op jaarlijks 119 euro. “Een schande”, laat Leuvens gemeenteraadslid en kamerlid Katrien Houtmeyers optekenen. “Nochtans was er al in 2017 een akkoord in de vorige regering om winkeldiefstalboetes in te voeren. Dat systeem houdt in dat een handelaar een betrapte winkeldief zelf een minnelijke schikking mag voorstellen waarbij de dader de diefstal formeel toegeeft en een ‘administratieve kost’ van 181 euro betaalt voor de afhandeling van de aangifte. In ruil volgt er in principe geen verdere vervolging, tenzij bij recidive uiteraard. De handelaar verstuurt vervolgens een officieel document van de minnelijke schikking naar de politie.”

De kost van winkeldiefstallen worden doorgerekend aan de klanten en dat komt neer op 119 euro per jaar per consument Katrien Houtmeyers (N-VA)

Die aanpak zou politie en justitie verlichten in hun taken maar zou volgens Houtmeyers ook ten goede komen aan de handelaar en de consument. “De handelaar ziet zijn schade vergoed en de inbreukpleger wordt gesanctioneerd terwijl de consument minder bijdraagt in de kost van de diefstallen”, klinkt het. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is zeker niet tegen het akkoord maar heeft wel nog enkele bedenkingen bij het systeem. Ook bij het parket zijn er nog enkele bezorgdheden. “Alle betrokken ministers zijn voorstander van het systeem. In Nederland bestaat het al. Ik zie echt geen reden meer om geen werk te maken van de invoering van de winkeldiefstalboete. Neem de bezorgdheden weg en voer het gewoon uit.”