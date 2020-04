Katrien Houtmeyers (N-VA) wil steunmodule op Leuvense webshop voor lokale handelaars: “Zo kunnen we handelaars én de groep mensen die nu extra hard werken steunen” Bart Mertens

23 april 2020

17u00 3 Leuven De lokale handel in Leuven wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Ondanks de economische schade steunt oppositiepartij N-VA de webshop www.steunmee.be voor de volle honderd procent. De partij vraagt om ook een module toe te voegen zodat mensen ook zorgverleners en andere mensen die het beste van zichzelf geven in deze moeilijke periode kunnen steunen .

“Ook onze Leuvense handelaars worden getroffen door de coronacrisis en velen zijn de voorbije weken in moeilijke economische omstandigheden terechtgekomen”, valt gemeenteraadslid en federaal parlementslid Katrien Houtmeyers met de deur in huis. “Zowel nationaal, regionaal als lokaal hebben de overheden steunmaatregelen en initiatieven gelanceerd om de financiële impact zoveel mogelijk te beperken voor wie getroffen wordt door de coronacrisis. Leuven heeft bijvoorbeeld een webshop opgericht waarmee we lokale handelaars kunnen helpen door nu een tegoedbon voor hun producten en diensten te kopen. Deze kan je dan later innen eenmaal de winkels opnieuw open mogen gaan. De N-VA-fractie vindt dit een uitstekend initiatief om onze handelaars te ondersteunen in een bijzonder moeilijke periode.”

Naast de handelaars die niet mogen of kunnen werken staat een andere groep mensen die net extra hard aan het werk zijn om voor iedereen te blijven zorgen Debby Appermans, gemeenteraadslid voor N-VA

Gemeentraadslid Debby Appermans vraagt nu om nog een module toe te voegen aan de webshop. “Naast de handelaars die vandaag nauwelijks of niet mogen/kunnen werken staat een andere groep mensen die net extra hard aan het werk zijn om voor iedereen te blijven zorgen, vaak met risico voor de eigen gezondheid. Ik denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, apothekers, personeel van supermarkten, vuilnisophalers en politiemensen. Ook zij kunnen zeker vandaag een hart onder de riem gebruiken. Daarom heb ik aan de stad Leuven gevraagd om op de site ook een module te plaatsen waarmee men een tegoedbon kan kopen en deze ook onmiddellijk kan schenken aan een persoon of een groep van mensen die nu bijzonder hard voor ons aan het werk zijn.”