Katrien Houtmeyers (N-VA): “Wet op openingsuren is kafkaiaans” Bart Mertens

17 mei 2020

13u00 0 Leuven Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) is niet te spreken over de toepassing van de wet op de openingsuren in deze coronacrisis. “Net nu de handelaars klaar zijn om na deze crisis op te veren, drukt de overheid ze kafkaiaans terug naar beneden. Dat kan niet de bedoeling zijn”, klinkt het.

De voorbije week werd in Oudenaarde een kledingzaak na amper vijftien minuten gesloten op politiebevel. De reden? Een overtreding op de wet op de openingsuren. Die wet uit 2006 legt winkels een wekelijkse sluitingsdag op en bepaalt wanneer een handelaar de deuren mag openen. Overtredingen kunnen leiden tot een boete maar zelfs een gevangenisstraf behoort tot de mogelijkheden voor hardleerse uitbaters. Kamerlid en Leuvense gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) pleit voor gezond verstand en stelt dat een zaak per direct sluiten een sanctie buiten proportie is, zeker nu de coronacrisis de middenstand hard treft.

Al te streng optreden is een zoveelste kaakslag voor alle ondernemers. Ik hoop dat men in Leuven de wet met enig gezond verstand zal benaderen Katrien Houtmeyers (N-VA)

“Ik vind de sluiting van de winkel in Oudenaarde onbegrijpelijk, om niet te zeggen buiten alle proportie”, aldus Houtmeyers. “Het is juist dat winkels één dag per week gesloten moeten zijn volgens de wet maar de voorbije periode mochten ze van de overheid niet eens één dag open door de corona-epidemie. Nu de handelaars opgelucht hun zaak terug mogen openen en zich houden aan strikte voorwaarden zou een handhaving van de wet met enig gezond verstand meer dan welkom zijn. Al te streng optreden is een zoveelste kaakslag voor alle ondernemers. Ik hoop dat men in Leuven de wet met enig gezond verstand zal benaderen. Dat is overigens mijn oproep naar alle verantwoordelijke ministers en burgemeesters. Net nu de handelaars klaar zijn om na deze crisis op te veren, drukt de overheid ze kafkaiaans terug naar beneden. Dat kan niet de bedoeling zijn.”