Katrien Houtmeyers (N-VA) pleit voor gepersonaliseerd stadsmagazine LVN Bart Mertens

25 september 2019

10u00 1 Leuven Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) pleit ervoor om stadsmagazine LVN te personaliseren voor elke Leuvenaar. “Communicatie op maat moet de prioriteit zijn en niet het feit of het papier al dan niet 100 % gerecycleerd is. Een digitale gepersonaliseerde versie is ook milieuvriendelijker”, klinkt het.

De vorige gunning voor stadsmagazine LVN leverde niet op wat het stadsbestuur ervan had verwacht en bijgevolg wordt er een nieuwe oproep gelanceerd. Oorzaak van de mislukte gunning zou de schaarste aan gerecycleerd papier zijn maar volgens Katrien Houtmeyers van N-VA moet de focus van het stadsbestuur veranderen. “Communicatie op maat moet de prioriteit zijn en niet het feit of het papier al dan niet 100 % gerecycleerd is”, zegt gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers. “Waarom niet direct kiezen voor een meer gepersonaliseerde communicatie op maat van de Leuvenaar en direct naar de Leuvenaar? Er zijn al voldoende kanalen voor massacommunicatie. Zeker in tijden van verregaande digitalisering moet dat mogelijk zijn en we zien dat trouwens al terug in andere Vlaamse steden. Gepersonaliseerde communicatie zou bijvoorbeeld kunnen via een platform waar je je kan inschrijven op nieuwsbrieven in functie van persoonlijke interesses. Dat kan zijn per deelgemeente, per buurt, per project of per activiteit. Een gepersonaliseerde digitale aanpak is milieuvriendelijker en bovendien is kostenbesparend.”