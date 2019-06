Kat gered uit zak die dan ook nog eens werd aangereden. Vzw Zwerfkat in Leuven: “Pure horror!” Bart Mertens

11 juni 2019

18u00 3 Leuven Vzw Zwerfkat in Leuven heeft het leven gered van een kat die door haar eigenaar in een zak was gestopt. Als bij wonder overleefde de kat het hachelijke avontuur, zekers als je weet dat de zak ook nog eens werd aangereden door een wagen.

Vzw Zwerfkat in Leuven redt al jaren katten en kittens maar wat de vrijwilligers zopas meemaakten tart elke verbeelding. “Iemand had een zak gevonden die geluid maakte en trommelde de politie op. Toen de politie de zak opende, bleek dat er een kat in de zak zat”, vertelt Sabine Bovend’aerde. “De politie contacteerde ons om de kleine schat van zo’n drie jaar oud op te vangen. De kat in een zak steken was trouwens nog niet genoeg horror want al snel bleek dat de zak ook nog eens was aangereden door een wagen. Gelukkig had de kat –die we Jeanny hebben genoemd- slechts enkele wondjes en geen ernstige verwondingen. We hebben Jeanny meteen naar een dierenarts gebracht voor verzorging. De kat bleek niet gechipt. We gaan voor deze lieve meid nu een goede thuis zoeken maar eerst krijgt ze de kans om tot rust te komen bij ons.”