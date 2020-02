Kasteel Maisin met park voorlopig beschermd als monument: “Vernoemd naar drijvende kracht achter het Leuvense kankerinstituut” Bart Mertens

06 februari 2020

16u00 0 Leuven Op vraag van de stad Leuven beschermt Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) kasteel Maisin aan de Tiensesteenweg als monument. Ook het park krijgt voorlopige bescherming van de minister van Onroerend Erfgoed. “In 1938 werd het domein verkocht aan de Leuvense professor Joseph Maisin, de drijvende kracht achter het Leuvense kankerinstituut op de Hertogensite”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Landgoed Maisin situeert zich op de historische grens van Kessel-Lo en Korbeek-Lo in gehucht ‘De Mol’ en op de heuvelflank van de Predikherenberg, één van de getuigenheuvels rond Leuven. De gronden van het later gebouwde kasteel Maisin maakten vroeger deel uit van de zogenaamde Lo(o)bossen, een omvangrijk aaneengesloten bosgebied dat Sinds de 12de eeuw behoorde tot de Abdij van Park. Na de opheffing van de abdij kwamen de terreinen in privébezit. Eind 19e eeuw kwamen ze in het bezit van de familie Tops-Van Cutsem die de gebouwen verbouwde en de landbouwfunctie omvormde tot een siertuin. Door de oorlogsschade uit WOI moest de weduwe Tops-Van Cutsem een nieuwe neoclassicistische villa laten bouwen. Op dat moment werd de villa ingeplant in het midden van het domein met een mooi park rond het gebouw.

Romantische landschapstuin

“En het was niemand minder dan Léon Rosseels van de gekende Leuvense landschapsontwerpersfamilie die tekende voor het ontwerp”, zegt schepen Carl Devlies. “Hij ontwierp een romantische landschapstuin waarbij niet alleen oudere gebouwen in het tuinproject werden geïntegreerd maar ook bewaarde landschapselementen zoals de glooiende heuvelflank. Het hele concept blijft tot op vandaag bewaard. In 1938 werd het domein verkocht aan de Leuvense professor Joseph Maisin, de drijvende kracht achter het Leuvense kankerinstituut op de Hertogensite dat binnenkort herbestemd zal worden. Hij stelde de gereputeerde wederopbouwarchitect Lucien Spéder aan om het kasteel in 1950-1951 te verbouwen tot zijn huidige vorm.”

We hopen dat de bescherming van een aantal andere belangrijke domeinen snel zal volgen Schepen van Erfgoed Carl Devlies (CD&V)

Al in 2014 vroeg de stad Leuven aan de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed de bescherming van een aantal waardevolle domeinen langs de Tiensesteenweg. Nu minister Matthias Diependaele (N-VA) ingaat op die vraag weerklinkt er tevredenheid. “We zijn inderdaad verheugd dat kasteel Maisin en het park voorlopig beschermd worden”, aldus Carl Devlies (CD&V), schepen van Onroerend Erfgoed. “Het domein bewaart verschillende lagen van een lange geschiedenis. Kasteel Maisin en het park worden dan ook omwille van de historische en esthetische waarden beschermd als monument. We hopen dat de bescherming van een aantal andere belangrijke domeinen snel zal volgen. De bewaring van het groene en historische karakter van de Leuvense getuigenheuvels is overigens één van de speerpunten uit het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan.” Nog dit: tot en met 5 maart loopt er een openbaar onderzoek naar de voorlopige bescherming van kasteel Maisin. Iedereen kan opmerkingen en bezwaren indienen waarna binnen negen maanden een beslissing wordt genomen over de definitieve bescherming van het kasteel en het bijhorende park.