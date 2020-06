Karin Brouwers (CD&V) wil meer aandacht voor Kesselberg Bart Mertens

30 juni 2020

Leuven Gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) uit Kessel-Lo roept de Leuvenaars op om meer op ontdekkingstocht te gaan in eigen streek. De Kesselberg is één van de pareltjes die Brouwers in haar hart draagt. "Ik wil de stad voorstellen om het uitkijkpunt met een prachtig zicht over Leuven te vernieuwen", klinkt het.

Nu de corona-epidemie is bedwongen maar nog niet definitief verslagen, kiezen veel mensen voor een vakantie in eigen land. Ook de populariteit van daguitstappen in eigen streek groeit en gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) moedigt dat aan. Zelf is Brouwers groot voorstander van de herontdekking van de natuur en mooie plekken in Leuven en omstreken. De Kesselberg is één van de plekken die de politica wel kan bekoren.

“Ik ontdekte na vijftien jaar opnieuw de Kesselberg waar de Groendienst in mijn periode van schepen van Jeugd een speelbos inrichtte”, vertelt Karin Brouwers. “Het informatiebord uit 1996 op de panoramische Kesselberg is wat mij betreft stilaan aan vervanging toe. Zo staat de Imec-toren er nog niet op. Samen met een opfrissing kan hier ook een herdenkingsplek worden ingericht met troostende of hoopvolle woorden en bankjes met gedichten of tekstjes van de Leuvenaars. Die kunnen Leuvenaars via een oproep indienen. Niet gebruikte teksten kunnen zelfs gebundeld worden in een publicatie en gepubliceerd worden op de website. We zouden ook een kunstenaar de opdracht kunnen geven om samen met wandelclubs, de buurt- of natuurverenigingen een uitkijkplatform te ontwerpen. Dat kan op eenvoudige manier maar ook spectaculairder. Genre Vlooybergtoren, zegt maar.”