Karin Brouwers (CD&V) wil duidelijkheid over extra schoolbussen:

“Schakel eventueel autocarbedrijven in” Bart Mertens

30 augustus 2020

17u30 0 Leuven De laatste rechte lijn naar 1 september is ingezet en bijgevolg zal het weer drukker worden voor het openbaar vervoer. Met de dreiging van het coronavirus hoopt Leuvens gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) dat De Lijn voldoende bussen zal inzetten om overvolle bussen te vermijden.

Vlaamse leerlingen mogen op 1 september weer voltijds naar school. Dat betekent concreet veel scholieren op de bus wat het risico van de verdere verspreiding van het coronavirus aanzienlijk verhoogt. Sciensano betreurde eerder al dat De Lijn haar dienstregeling niet automatisch uitbreidt en Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) is ook bezorgd. “Er zijn nog geen plannen om extra bussen in te zetten voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Bij navraag bij scholen in mijn buurt, waar jammer genoeg geen uitgebreid busnetwerk is, blijkt dat in een scholengemeenschap van een 2000-tal leerlingen 41 % gebruik maakt van het openbaar vervoer. Het lijdt geen twijfel dat sommige bussen sowieso al overvol zitten. Hoe kunnen we de leerlingen dan op een veilige manier coronaproof vervoeren?”, vraag de Leuvense politica zich af die ook zetelt in de Leuvense gemeenteraad.

Karin Brouwers stelt nu voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten voor de ontdubbeling van bestaande busritten tijdens piekmomenten. “Door een systeem op afroep te voorzien met regionale autocarbedrijven kan er flexibel worden ingespeeld op de noden die zich stellen bij een eventuele wijziging van de kleurcode”, zegt Karin Brouwers. “Het is goed dat we de schoolpoorten opnieuw maximaal open zetten voor alle leerlingen maar we moeten dan ook alle randvoorwaarden realiseren. De organisatie van veilig en vlot openbaar vervoer van en naar school is daarbij heel cruciaal.”

Schoolspits

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters stelt dat er indien nodig snel kan worden bijgestuurd bij De Lijn. “De uitgewerkte schooldienstregeling voorziet op de meest drukke assen versterkingsritten, net zoals andere jaren. Dat wil zeggen dat er tijdens de schoolspits op de drukste lijnen extra capaciteit wordt voorzien. Vanaf de eerste schooldag zal De Lijn ook haar schooldienstverlening heel nauw opvolgen om eventuele problemen snel te detecteren. Op basis hiervan kan dan bijgestuurd worden”, klinkt het.