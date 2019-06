Karin Brouwers (CD&V) wil ANPR-kwestie aanvechten bij gouverneur. “10.000 wagens extra voor Kessel-Lo!” Bart Mertens

11 juni 2019

17u00 0 Leuven Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) is niet akkoord met de beslissing van de Bierbeekse gemeenteraad over ANPR-zone op de grens met Leuven. “Ik vind dat de stad Leuven deze beslissing moet aanvechten bij de gouverneur”, aldus Brouwers die vreest dat Kessel-Lo het risico loopt op 10.000 extra wagens.

De stad Leuven betreurt de eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek om een ANPR-camera te plaatsen in de Panoramalaan/Koning Albertlaan. Vanaf september zal verkeer zonder doorgangsvergunning op weekdagen tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur verboden zijn. Enkel personen die in een bepaalde perimeter wonen of er om een specifieke reden moeten passeren, kunnen een doorgangsvergunning aanvragen. De stad Leuven vreest voor toenemend sluipverkeer in Kessel-Lo tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg en zal er naar eigen zeggen alles aan doen om te vermijden dat de Leuvenaars de dupe worden van deze eenzijdige beslissing van de gemeente Bierbeek.

Willekeurige perimeter

CD&V-gemeenteraadslid Karin Brouwers stelt nu voor om de beslissing aan te vechten bij de gouverneur. “De gemeenteraad van Bierbeek lijkt me niet bevoegd om uitspraken te doen over straten en hun inwoners van Leuven. De gemeenteraad van Leuven zou hierover een besluit moeten nemen. In elk geval is het reglement onvoldoende gemotiveerd en dus juridisch betwistbaar. De perimeter lijkt willekeurig te zijn getrokken. Straten in Kessel-Lo die veel dichter bij de camera gesitueerd zijn, zoals een groot stuk van het gebied tussen de Diestse- en Tiensesteenweg, worden niet opgenomen in de lijst terwijl verder gelegen straten in bijvoorbeeld Linden en Lovenjoel wel worden opgenomen.”

Of met andere woorden, ongeveer het bevolkingsaantal van Bierbeek wordt door Kessel-Lo gejaagd... Karin Brouwers (CD&V)

Brouwers vreest dat Kessel-Lo dagelijks zo’n 10.000 extra wagens te slikken zal krijgen. “De burgemeester van Bierbeek verklaarde dat de gemeenteraad de camera wil laten werken tijdens de grote werkzaamheden aan de Ganzendries in Pellenberg die meer dan een jaar zullen duren omdat hij vreest dat er dan nog 6.000 voertuigen per dag bij zullen komen op de Panoramalaan/Koning Albertlaan in Korbeek-Lo. Die moet nu al 4.000 wagens per dag slikken. Eigenlijk zegt de burgemeester dus dat Kessel-Lo tijdens de werkzaamheden 10.000 auto’s extra te slikken dreigt te krijgen…Dat verkeer zal naar de Diestsesteenweg gaan maar vooral de Koning Albertlaan en de Verenigingstraat/Grensstraat zullen overlast ondervinden terwijl die nu al oververzadigd zijn. Of met andere woorden, ongeveer het bevolkingsaantal van Bierbeek wordt door Kessel-Lo gejaagd...Je neemt dergelijke beslissing met grote gevolgen voor een buurgemeente simpelweg niet eenzijdig. Er bestaat sinds kort een vervoersregio waarbinnen knelpunten perfect in overleg kunnen worden aangepakt via het regionale mobiliteitsplan”, besluit Karin Brouwers.