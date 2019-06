Karel Leyssens (31) opent met Flower Factory nu ook legale cannabiswinkel op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo EDLL

11 juni 2019

17u00 0 Leuven Eerder opende UniQanna al de deuren als eerste legale cannabiswinkel in het centrum van Leuven, nu volgt er dus ook een in Kessel-Lo. Karel Leyssens (31) opent eind deze maand Flower Factory met hennepproducten.

Karel en een jeugdvriend starten met Flower Factory de eerste legale cannabiswinkel in Kessel-Lo. Ook in de producten die Flower Factory zal verkopen is het psychoactieve bestanddeel tetrahydrocannabinol (THC) onder 0,2 % en dus volledig legaal. Je kan er niet ‘high’ van worden. Enkele weken geleden is er wel een nota verzonden door de FOD Financiën waarin dergelijke producten toch worden geklasseerd onder ‘andere rookwaren’ en dus wel onder de tabakswet vallen.

“Hennepproducten zijn legaal als het aandeel THC onder 0,2% ligt. Maar er was geen enkele instantie aangewezen om controles uit te voeren. Dergelijke producten hadden geen vergunning als voedingswaren, niet als geneesmiddel en ook niet als rookwaren waardoor alle winkels die nu al open zijn het verkopen als potporie”, zegt initiatiefnemer Karel Leyssens. Voortaan mag het dus wel degelijk als rookwaren verkocht worden. “Natuurlijk moeten we de bijhorende en nodige licenties aanvragen en dus ook met accijnzen werken”, aldus Karel. Hoe meer controle, hoe beter, klinkt het bij Flower Factory. “Wij zijn de eerste om een duidelijke regulering aan te vragen. Wij gaan elk weekend naar Zwitserland en steken heel veel tijd en moeite om zelf controles uit te voeren. Wij hebben zelfs contact opgenomen met een professor uit Antwerpen voor nog bijkomstige controles”, aldus Karel.

Hennepproducten

“Flower Factory verkoopt bloemen, die er identiek zoals cannabis uitzien. Ze ruiken en smaken hetzelfde, alleen er is dus geen verslavend effect en kan je er niet ‘high’ van worden. Door de nota die er nu is gekomen mogen we het wel verkopen als rookwaren, dat is het verschil. Daarnaast verkopen we ook CBD- (cannabidiol) olie”, zegt Karel.

Verschillend leveranciers

Flower Factory wil zich onderscheiden van andere hennepwinkels door met verschillende leveranciers samen te werken. “Wij bekijken in Zwitserland de kweek van meerdere leveranciers. Daarbuiten hebben we ook enkele beurzen gedaan. We zijn dus niet vastgebonden aan één handelaar, maar starten met vijf leveranciers. We willen echt van overal het beste”, aldus initiatiefnemer Karel.

Ook vestiging op komst in Antwerpen en Limburg

Flower Factory wil uitbreiden naar andere centrumsteden. “Twee vrienden van ons wonen in het Antwerpse en nog twee andere in Limburg. Die zijn nu allemaal op zoek naar een pand”, klinkt het. In de toekomst is de kans dus groot dat je Flower Factory ook in Antwerpen of Hasselt zal tegenkomen.

De opening van de winkel in Kessel-Lo is voorzien eind juni. Eerst moeten alle verpakkingen aangepast worden aan de wettelijke bepalingen in verband met de tabakswetgeving.