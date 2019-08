Kapitein Winokio bouwt een feestje op M-idzomer Bart Mertens

17u00 0 Leuven M-idzomer is bezig aan een geslaagde tiende editie en dat werd deze namiddag eens te meer duidelijk tijdens het optreden van Kapitein Winokio.

Net zoals de voorbije jaren bouwde Kapitein Winokio een stevig feestje in de binnentuin van M-Museum Leuven. Gisteren ging het er muzikaal overigens iets rustiger aan toe tijdens het optreden van de beminnelijke Heather Nova maar dat maakte haar optreden niet minder mooi. Ook Geike en Hydrogen Sea lieten zich muzikaal opmerken in de uitverkochte binnentuin van M-Museum. Morgen op de laatste festivaldag staat onder meer Dead Man Ray op het podium van M-idzomer. Ook Trixie Whitley is van de partij op het festival bij uitstek voor de meerwaardezoeker. Meer info: www.m-idzomer.be