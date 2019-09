Kankeronderzoeker Johan Swinnen bereikt Rome na looptocht van bijna 2.000 kilometer in 25 dagen tijd Kim Aerts

22 september 2019

18u52 2 Leuven Een prestatie om u tegen te zeggen. De Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen heeft zondagmiddag om 16 uur te voet Rome bereikt na een looptocht van ongeveer 2.000 kilometer in 25 dagen. Met zijn huzarenstuk wil hij fondsen verwerven voor projecten die de strijd tegen kanker steunen. Centraal in zijn voettocht stond de verbondenheid tussen patiënten en al wie om hen geeft.

De laatste 10 kilometer waren niet de meest evidente. Swinnen moest het laatste stuk in de gietende regen afleggen. “Het regent hier pijpenstelen. Het is hier bar slecht weer en de wegen liggen er heel gevaarlijk bij, glad en glibberig”, liet Swinnen weten via de Facebookpagina Beeldje bij Beeldje. Swinnen begon op 29 augustus aan zijn tocht. De eindbestemming, Rome, maakte hij pas vrijdag bekend. “Dat we de eindbestemming tot dusver niet verklapten, is een beetje symbolisch voor de kankerpatiënt die vaak ook niet weet waar zijn tocht uiteindelijk eindigt”, aldus Swinnen in een video op YouTube waarop Milo Meskens “New Beginning” live brengt. Hij liep elke dag tussen de 60 en 101 kilometer. Zo zat hij vrijdag op 22 dagen tijd in het Italiaanse Sienna aan een afstand van 1.759,50 kilometer. Van daaruit was het nog 200 kilometer tot de eindbestemming. Daar kwam hij zondag omstreeks 16 uur aan op het Sint-Pietersplein in Rome.

Pelgrimstocht

Swinnen volgde van Leuven tot in Reims de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela om dan over te schakelen op een andere pelgrimsroute, van Canterbury tot Rome. Wie de tocht van Swinnen wou steunen kon via de site beeldjebijbeeldje.be een beeldje van klei aankopen voor 25 euro. De beeldjes worden tentoongesteld in de etalage van het pand Bondgenotenlaan 81 in Leuven als teken van verbondenheid met en tussen kankerpatiënten. Er werden makkelijk 1.600 beeldjes verkocht. Het beeldje kan aan iemand opgedragen worden en wordt na afloop van de tocht ook aan die persoon bezorgd. De opbrengst gaat naar projecten van het Leuvense Kankerinstituut, Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker. Swinnen is hoogleraar aan de KU Leuven en vicevoorzitter van het Kankerinstituut. Zijn eigen onderzoek aan de KU Leuven spitst zich toe op de rol van lipiden (vetten) in kanker en hun rol in de ontwikkeling van een betere diagnostiek en een meer doeltreffende therapie. In de zomer van 2017 liep hij vanuit Leuven in 33 dagen 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak. Hij kwam hiermee een belofte na die hij in 2011 deed toen bij zijn jongste zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld.