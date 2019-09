Kankeronderzoeker Johan Swinnen bereikt Rome na looptocht van bijna 2.000 kilometer in 25 dagen tijd: “Het extreemste dat ik ooit heb gedaan” Kim Aerts

22 september 2019

20u32 2 Leuven Een prestatie om u tegen te zeggen. De Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen heeft zondagmiddag om 16 uur Rome bereikt na een looptocht van ongeveer 2.000 kilometer in 25 dagen voor het goede doel. “Het extreemste dat ik ooit heb gedaan”, reageert Swinnen vanuit Rome.

Met zijn huzarenstuk wil Swinnen fondsen verwerven voor projecten die de strijd tegen kanker steunen. Centraal in zijn voettocht stond de verbondenheid tussen patiënten en al wie om hen geeft. De laatste 10 kilometer waren niet de meest evidente. Swinnen moest het laatste stuk in de gietende regen afleggen. “Het heeft gestortregend. De wegen lagen er heel glad en glibberig bij. Ik heb de vier seizoenen meegemaakt op mijn tocht, het ging van 35 graden naar 2 graden. Ik heb heel wat heuvels gedaan en ik ben de Alpen overgestoken.”

Boodschappen

“Het was het extreemste wat ik ooit heb gedaan. Het was zwaarder dan mijn tocht naar Compostela. Maar het gevoel van dankbaarheid overheerst en de betrokkenheid die de mensen getoond hebben. Ik heb bijna 2.000 kilometer gelopen en elke kilometer was voor iemand anders”, vertelt Swinnen. Hij begon op 29 augustus aan zijn tocht. De eindbestemming, Rome, maakte hij pas vrijdag bekend. “Dat we de eindbestemming niet verklapten, is een beetje symbolisch voor de kankerpatiënt die vaak ook niet weet waar zijn tocht uiteindelijk eindigt. Mijn aankomst in Rome was bijzonder fijn in de aanwezigheid van mijn echtgenote en zoon. Ik had 7 beeldjes mee op mijn trip. We gaan in Rome nog enkele bijzondere plekken bezoeken en foto’s nemen met de beeldjes. Daarna keren we met de camper en de zeven beeldjes terug naar Leuven. Er kunnen er nog altijd aangevraagd worden”, geeft Swinnen mee.

“Wat mij het meeste is bijgebleven, zijn de vele boodschappen die ik van mensen gekregen heb. We hebben ook veel bezoekers gehad die hun project zijn komen voorstellen en mensen die hun beleving zijn komen vertellen. En niet te vergeten, was de kampvuursessie met Milo Meskens.” Swinnen liep elke dag bijna twee marathons. De afstanden varieerden van 60 tot 101 kilometer per dag.

Pelgrimstocht

Swinnen volgde van Leuven tot in Reims de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela om dan over te schakelen op een andere pelgrimsroute, van Canterbury tot Rome. Wie de tocht van Swinnen wou steunen kon via de site beeldjebijbeeldje.be een beeldje van klei aankopen voor 25 euro. De beeldjes worden tentoongesteld in de etalage van het pand Bondgenotenlaan 81 in Leuven als teken van verbondenheid met en tussen kankerpatiënten. Er werden bijna 2.000 beeldjes verkocht. Het beeldje kan aan iemand opgedragen worden en wordt na afloop van de tocht ook aan die persoon bezorgd. De opbrengst gaat naar projecten van het Leuvense Kankerinstituut, Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker. Swinnen is hoogleraar aan de KU Leuven en vicevoorzitter van het Kankerinstituut. Zijn eigen onderzoek aan de KU Leuven spitst zich toe op de rol van lipiden (vetten) in kanker en hun rol in de ontwikkeling van een betere diagnostiek en een meer doeltreffende therapie. In de zomer van 2017 liep hij vanuit Leuven in 33 dagen 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak. Hij kwam hiermee een belofte na die hij in 2011 deed toen bij zijn jongste zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld.