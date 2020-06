Kandidaat-notaris vraagt in beroep opschorting voor dubbel vluchtmisdrijf KAR

25 juni 2020

17u52 0 Leuven Een kandidaat-notaris uit Brussel heeft in in beroep probatie-opschorting gevraagd voor twee ongevallen in Leuven, waarbij hij telkens vluchtmisdrijf pleegde. Een strafblad kan een flinke deuk in zijn carrière betekenen.

G.D.S. kwam in de ochtend van 1 november 2017 terug van een nachtje stappen in Leuven met enkele oude studievrienden. D.S. had een hotel geboekt, maar besloot om 6.30 uur toch achter het stuur te kruipen om zijn tocht naar huis aan te vatten. In een betaalparking in de J.P. Minckelersstraat maakte hij echter een eerste keer brokken. D.S. reed in de parking eerst tegen een geparkeerde wagen om vervolgens tegen de ticketautomaat te schampen en daarna een deuk in de poort te rijden. Zonder blikken of blozen reed D.S. verder.

Toen hij aan de Vaartkom richting autostrade wilde rijden, veroorzaakte hij opnieuw een ongeval. Aan het rood licht reed hij in op zijn voorligger die aan het wachten was. Toen stapte de twintiger wel uit om het aanrijdingsformulier in te vullen. Maar omdat de tegenpartij een alcoholwalm waarnam en vroeg om de politie erbij te halen, stoof D.S. weg richting autosnelweg.

Blazoen

De politierechter in eerste aanleg achtte het vluchtmisdrijf bewezen en veroordeelde D.S. tot 3.520 euro geldboete, waarvan 2.320 euro effectief, en een rijverbod van 90 dagen, waarvan 15 dagen met uitstel. In beroep werden de feiten niet meer ontkend - in de betaalparking werd de Brusselaar gefilmd. Hij vroeg de rechter opnieuw om een eenheid van opzet te aanvaarden en de opschorting voor alle feiten samen. In dat geval houdt D.S. zijn blazoen ongeschonden in de running naar het notarisschap. De rechter velt vonnis op 24 september.