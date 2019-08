Kandidaat-notaris pleegt vluchtmisdrijf en vreest nu voor zijn droomjob Kim Aerts

08 augustus 2019

18u32 0 Leuven Een veroordeling voor vluchtmisdrijf kan een kandidaat-notaris uit Brussel zijn droomjob kosten. Georges D.S. (28) botste na een nachtje stappen in Leuven vier keer na elkaar, maar hij ging er telkens vandoor. Zijn vraag om opschorting kon de politierechter niet smaken. Hij stuurde de twintiger naar huis met een fikse geldboete en 75 dagen rijverbod.

Brusselaar Georges D.S. heeft zich een flinke deuk in zijn carrière gereden. De kandidaat-notaris slaagde er in de ochtend van 1 november 2017 niet in om de betaalparking in de J.P. Minckelersstraat te verlaten zonder brokken te maken. D.S. reed in de parking eerst tegen een geparkeerde wagen om vervolgens tegen de ticketautomaat te schampen en daarna een deuk in de poort te rijden. Zonder blikken of blozen reed D.S. verder. Toen hij aan de Vaartkom richting autostrade wou rijden, veroorzaakte hij opnieuw een ongeval. Aan het rood licht reed hij in op zijn voorligger die aan het wachten was. Toen stapte de twintiger wel uit om het aanrijdingsformulier in te vullen. Maar omdat de tegenpartij een alcoholwalm waarnam en vroeg om de politie erbij te halen, stoof D.S. weg richting autosnelweg.

De eigenaar van de parking bood zich diezelfde dag nog aan bij de politie met een USB-stick met daarop de camerabeelden als bewijs van de beschadigingen. Toen ook de eigenaar van het tweede voertuig aangifte deed van het ongeluk, viel de puzzel in elkaar. D.S. en zijn advocaat voerden - tot groot ongenoegen van de rechter - een toneeltje op in de politierechtbank. Ze vroegen de opschorting (komt niet op het strafblad, nvdr.) om het blazoen van de kandidaat-notaris ongeschonden te houden.

Rangschikking

Wie in de running is om notaris te worden, heeft best een onberispelijk strafblad. Na zijn stage wordt de kandidaat-notaris geklasseerd op basis van zijn uitslagen op proeven en op basis van twee adviezen. Een van het provinciale adviescomité, waar de kandidaat zijn stage liep, en een van de procureur des Konings. Hoe lager men daar op scoort, hoe lager men valt op de ranglijst om notaris te kunnen worden.

“De wet bepaalt dat de minister van Justitie, wanneer hij een notaris moet benoemen, het advies moet vragen van de procureur des Konings met betrekking tot de vraag of de kandidaten veroordelingen hebben opgelopen en of er een strafonderzoek hangende is. De minister oordeelt dan in functie van dit advies en de ernst van de feiten”, verduidelijkt Ellen Cleeren van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Ondanks de smeekbede van D.S. kreeg hij nul op het rekest bij de politierechter. Die achtte het vluchtmisdrijf bewezen en veroordeelde D.S. tot 3.520 euro geldboete, waarvan 2.320 euro effectief, en een rijverbod van 90 dagen, waarvan 15 dagen met uitstel. De man heeft nog tot 2 september om in beroep te gaan tegen het vonnis.