Kan je met microbiologie chocolade maken? Hoe zien schimmels in een achtergelaten brooddoos eruit? VIB Biotechdag strijkt neer in campus Arenberg EDLL

16 oktober 2019

18u24 1 Leuven De VIB Biotechdag strijkt zondag 20 oktober neer in campus Arenberg in Leuven. Niet verwonderlijk, want het thema dit jaar is microbiologie. Met het evenement willen onderzoekers aan jong en oud tonen dat microben overal in ons dagelijks leven aanwezig zijn. En dat is niet zozeer negatief.

We staan er niet bij stil maar microben zijn onzichtbaar en onmisbaar. Ze worden gebruikt in voedingsmiddelen zoals in chocolade en bier, maar dienen soms ook als onderdeel van een genezingsproces. Microben zijn dus talrijk aanwezig. Laat dit dan ook het thema zijn van de achtste VIB Biotechdag. Kunnen we microben inzetten voor een beter milieu? Kan je met microbiologie chocolade maken? Beïnvloeden microben in mijn darmen mijn gemoed? Via tal van activiteiten stellen onderzoekers uit academische en industriële labo’s hun onderzoek voor. Van een interactieve beurs, tot een biotechcafé en een escape-room.

Proefbrouwerij

“De Biotechdag brengt kennis over microbiologie op verschillende niveaus. Zowel bezoekers die gewoon geïnteresseerd zijn in chocolade maken met microbiologie of jongeren die een studiekeuze moeten maken en wetenschap overwegen vinden hier nieuwe inzichten. Er wordt op iedereen ingespeeld, maar op een laagdrempelige manier”, zegt Sooike Stoops van de organisatie. VIB-Biotechdag biedt ook de unieke gelegenheid om de proefbrouwerij van professor Kevin Verstrepen te ontdekken, die recent is opgestart. Bier zal je er wel niet kunnen proeven, maar in zijn labo’s wordt onderzoek verricht op gist. Niet enkel om beter bier te brouwen, maar ook om processen te ontrafelen die aan de basis van het leven liggen.

De allerkleinsten leren dan weer DNA uit kiwi’s halen en ontdekken hoe schimmels in een achtergelaten brooddoos er van dichtbij uitzien. “Het ziet eruit als zwartblauwe strepen. Ik vond het vies”, klinkt het bij de kinderen die als eerste door de microscoop mochten kijken.

De organisatie verwacht zondag zo’n 4000 bezoekers. VIB Biotechdag is vrij toegankelijk en voorinschrijvingen zijn niet nodig.