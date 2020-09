Kan Agoria Solar Team Bert Longin een zevende zege in 24 Uur van Zolder schenken? Joost Custers

17 september 2020

Als zegerecordhouder (zes stuks!) mag Bert Longin een specialist van de 24 uur van Zolder worden genoemd. En eind 2019 behaalde de Leuvenaar als lid van het Agoria Solar Team ook de fel begeerde overwinning in de World Solar Challenge. Hoeft het dan te verwonderen dat Longin volgend weekend aan de start staat van de iLumen European Solar Challenge, een 24 uur van Zolder voor zonnewagens?

“Ik houd uitstekende herinneringen over aan onze deelname aan de World Solar Challenge”, stelt Bert Longin. “Toen het Agoria Solar Team me vroeg om deel te nemen aan een 24-uurs race – op Circuit Zolder bovendien! – dan hoefde ik dan ook niet lang te aarzelen.”

De iLumen European Solar Challenge gaat op zaterdag 19 september om 13 uur van start, en eindigt uiteraard 24 uur later. Bert Longin zal het stuur van de BluePoint, de zelfgebouwde bolide van het Agoria Solar Team, delen met Electrical Engineer Nelis Geurts, Race Strategist Romanie Cnockaerts, Mechanical Engineer Emiel Van Praet en External Relations Ruben Van Acker.

Klaar voor de race

De Belgische zonnewagen is ondertussen goedgekeurd voor de start van het Europees kampioenschap voor zonnewagens in België. Op zaterdag 19 september en zondag 20 september zal het team van studenten België vertegenwoordigen in de iLumen European Solar Challenge, een race van 24 uur lang waarin de zonnewagens zowel overdag als ‘s nachts zullen rijden op het circuit van Zolder.

De technische keuring vormt ook het eerste moment waarbij de deelnemende teams elkaars wagen van dichtbij kunnen bekijken. “De competitie ziet er heel sterk uit, de wagens die hier aanwezig zijn hebben ook al deelgenomen aan het wereldkampioenschap in Australië. Ook de voormalige Europese winnaars uit Twente zijn aanwezig met twee wagens, het zal dus zeker een spannende race worden”, aldus Emiel Van Praet, rijder van het Agoria Solar Team.

Een deelnemende zonnewagen moet aan een enorme lijst van regels voldoen om risico’s voor de piloot en de wagen te kunnen minimaliseren. Doordat ze al hebben deelgenomen aan races in Australië en Chili, verliepen de testen met beide wagens relatief vlot. “Beide wagens zijn veilig en raceklaar, wat betekent dat we zaterdag met twee wagens aan de 24 uur lange challenge kunnen starten” vertelt Victor Verhaert, teammanager van het Agoria Solar Team.