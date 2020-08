Kampioenen van 2019 worden gevierd op Leuvens Polsstokgala: “Ben Broeders wint de Trofee voor Sportverdienste” Bart Mertens

30 augustus 2020

16u00 0 Leuven Het was zo goed als zonder sportminnend publiek maar dat maakt de prestaties van de sporters niet minder indrukwekkend. Op het Leuvense Polsstokgala –door corona niet in hartje Leuven maar in AtletiekArena Gaston Roelants- werden de sportkampioenen van 2019 dan ook uitgebreid in de bloemetjes gezet. De Trofee voor Sportverdienste ging naar Ben Broeders van DCLA.

De stad Leuven en Daring Club Leuven Atletiek organiseerden zaterdagavond het Leuvense Polsstokgala in de AtletiekArena Gaston Roelants in Kessel-Lo. Het polsstokgala maakt in normale tijden samen met de Leuven Night Run deel uit van de jaarlijkse Tofsportnacht maar die werd door de coronamaatregelen uitgesteld naar 2021. Het polsstokgala kon nog wel plaatsvinden maar het bleef toch bij een lightversie want voor de vele sportliefhebbers was er geen plaats in stadion door de coronamaatregelen. Slechts 200 toeschouwers waren toegelaten. Dat was een domper op de sportvreugde maar toch hield de stad Leuven eraan om de Leuvense sportkampioenen van 2019 in de bloemetjes te zetten.

“De jaarlijkse kampioenenviering in maart kon door het coronavirus niet plaatsvinden maar de stad Leuven wil de kampioenen niet vergeten. Het Polsstokgala was een goede gelegenheid om de uitgestelde prijsuitreiking te organiseren”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Bij de ploegentrofee mogen Siemen Geris, Ewoud Parmentier, Wout Debroyer en Kobe Hermans van DCLA juichen. De ploeg is actief in de 4x1500 meter. De meest beloftevolle jongere is dan weer polsstokspringster Elien Vekemans van DCLA. De ROB-publieksprijs gaat naar triatleet Lukas Bosmans van TD Leuven. De individuele Trofee voor Sportverdienste tot slot gaat dit jaar naar Ben Broeders, polsstokspringer bij DCLA en de Leuvense hoop op een medaille op de volgende Olympische Spelen.” Het podium van het Polsstokgala was overigens ook gevuld met toppers. Ex-wereldkampioen Raphael Holzdeppe kroonde zich tot winnaar met een sprong over 5 meter 51. Eerder op de dag won Ria Möllers de vrouwencompetitie met 4 meter 21.