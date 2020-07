Kamping Kontakt strijkt neer in Wijgmaal Kim Aerts

24 juli 2020

12u29 2 Leuven Kamping Kontakt heeft zijn tenten opgeslagen aan ’t Kasteeltje in Wijgmaal. Het is een project van Plaatsmaekers in opdracht van de stad Leuven.

Op de camping kan je overnachten in een tipitentje of gewoon langskomen om iets te eten of te drinken. “We zorgen voor frisse limonades, lokale bieren en hapjes in onze zomerbar. Dagelijks kun je genieten van een heerlijk ontbijt of picknick. ‘s Avonds voorzien we ook allerlei lekkers om te eten. Reserveren voor een maaltijd kan tot drie dagen op voorhand”, luidt de boodschap. Verder staan er ook nog heel wat activiteiten op het programma zoals akoestische concerten en yogasessies. Kamping Kontakt kadert in ‘De zomer van 2020. Samen in Leuven’. Kamping Kontakt staat nog tot zondag aan ’t Kasteeltje in Wijgmaal. Daarna trekt het groen concept naar ’t Fort in Wilsele, Lemmekesveld in Heverlee en het Bruulpark in Leuven. Meer info via kampingkontakt.be.