Kamal Sowah: “Bij OHL stappen vooruit zetten, richting Leicester City” Herman Meersseman

27 september 2020

14u05 0 Leuven Het was me het weekje wel voor Kamal Sowah (20). Het talentrijke Ghanese loopwonder tekende een nieuw, langdurig contract bij Leicester City en vierde dat met twee goals en drie punten voor OHL, zaterdag bij AA Gent.

Twee weken geleden klopte OHL Standard dank zij een doelpunt van Sowah. In Gent dikte hij zijn seizoentotaal aan tot drie, waarmee hij voorlopig topschutter is bij OHL. Drie goals, daar had hij vorig speeljaar in 1B een heel seizoen - 28 wedstrijden - voor nodig.

“Scoren is altijd leuk, maar alleen als je je ploeg daarmee aan de drie punten helpt”, lacht hij. “Wij begonnen in Gent niet goed aan de match, maar pakten wel onze momenten. Met mijn openingsdoelpunt in de slotfase van de eerste helft, meteen gevolgd door die tweede treffer van Mathieu Maertens, zag het er aan de rust heel goed uit. De coach vroeg ons meteen op zoek te gaan naar een derde goal en dat lukte ook op de counter, met die sterke rush van Mercier en met Henry die de bal slim doorliet, zodat ik vrij voor de keeper kwam en de 0-3 kon binnen leggen. Na die twee penalty’s kort na elkaar kwam Gent nog stevig aandringen, maar wij hielden stand.”

“Of dat nieuwe contract bij Leicester mij extra motiveert? Ik ben vooral blij omdat zij veel vertrouwen hebben in mij. Al van toen ik als kind bij de Right to Dream-Academy in Ghana voetbalde, was mijn grote droom ooit in de Premier League te spelen. Dat Leicester mijn contract openbreekt, bewijst dat zij in mij geloven. Maar ik besef goed dat ik bij OHL nog heel wat stappen voorwaarts moet zetten als ik die grote droom ooit waar wil maken. Ik voel me trouwens heel goed bij deze Leuvense club, op en naast het veld. Een prima spelersgroep, een sterke trainersstaf die ons individueel en als ploeg beter maakt, en alles wordt hier voor ons perfect geregeld. Voorlopig zit ik dus héél goed bij OHL.”

3500 fans tegen Waregem

Goed nieuws voor de Leuvense fans. Afhankelijk van de grootte van de bubbels, kan OHL zaterdag tegen Zulte Waregem 3000 tot 3500 toeschouwers in het stadion toelaten. Een beloning voor het strikt opvolgen van de coronamaatregelen tijdens de thuismatch tegen Standard, toen 2000 supporters welkom waren. Meer info op www.ohleuven.com.