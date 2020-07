Kajakkers geven Dijleberm opruimbeurt: “Zes vuilzakken, twee fietsen en palet opgevist” Kim Aerts

07 juli 2020

15u39 3 Leuven Ines Goovaerts uit Leuven heeft vanuit haar kajak met enkele vrienden de oevers van de Dijle opgekuist. “Over een lengte van acht kilometer hebben we een pak rommel opgevist”, vertelt Ines.

Ines is niet toevallig begaan met het milieu. Als onderwaterfotografe ligt de natuur haar nauw aan het hart. “Naar aanleiding van ‘River Sunday’ die zondag plaatsvond, hebben mijn bubbel en ik meegedaan aan de grote rivier-opruimactie waar de non-profit organisatie ‘River Cleanup’ voor opriep. Onder het motto ‘Clean locally, celebrate globally’ streven zij naar het opruimen van onze waterwegen door mensen zoals jij en ik aan te sporen zwerfvuil uit het water te vissen. En dit op globale schaal, lokaal aangepakt. Massaal veel mensen nemen deel aan deze acties om tegen te gaan dat ons zwerfvuil in de oceaan belandt. Zo vervuilt elk jaar 8 miljoen ton afval de oceaan, resulterend in een ‘plastic soup’ waarvan 80 % via onze waterwegen in de oceaan terechtkomt”, zegt Ines gedreven.

Vijf kano’s

“Ik kreeg wind in de zeilen van ‘Dijle Floats’, een kano-verhuurbedrijf uit Leuven. Eigenaar Sander Machiels sponsorde ons vijf kano’s om het traject Korbeek-Dijle - Heverlee een goede beurt te geven. Wij deden liefst vier uur over de acht kilometer waar je normaal maar anderhalf uur over doet. Geen vuiltje ging aan ons voorbij. De hoeveelheid afval die we uit de Dijle visten, was ongelooflijk! Plastic potjes, deksels, plastic bloempotten, mondmaskers, handschoenen, aanstekers, tennisballen, piepschuim, wijnflessen, blikjes, brik, maandverband, schoenen, een euro-pallet én twee fietsen natuurlijk. Een bekend fenomeen in Leuven. De hoeveelheid afval was ongezien; we verzamelden in totaal zes volle vuilniszakken aan afval. Zes vuilniszakken die niet via onze Dijle in de oceaan terecht zullen komen. En dat doet deugd”, knikt Ines tevreden.

Afvalberg verkleinen

Ze geeft graag nog enkele tips mee om onze afvalberg te verkleinen. “Kies voor herbruikbare producten en vermijd single use-producten die je slechts een keer gebruikt en daarna weer de vuilbak in kiepert. Kies voor herbruikbare drinkbekers, herbruikbare flessen, groenten in de winkel die niet verpakt zijn, glazen in plaats van plastic flessen, zeg neen tegen plastic zakken en ja tegen stoffen en herbruikbare zakken, ...”