Juwelen, gsm en spelconsole gestolen uit studentenstudio ADPW

14 oktober 2019

15u55

In een studentenstudio in de ’s-Meiersstraat in Leuven werd het afgelopen weekend ingebroken. Een studente ontdekte zondagnamiddag dat er ingebroken was in de studio van een medestudent. De inbrekers gingen aan de haal met juwelen, een mobiele telefoon en een spelconsole. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.