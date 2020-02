Juwelen gestolen uit appartement ADPW

04 februari 2020

12u55 0

In een appartement in de Brusselsestraat in Leuven werd maandag ingebroken. De daders verschaften zich op onbekende wijze toegang tot het flatgebouw om vervolgens naar de derde verdieping te gaan, waar ze het cilinderslot van de toegangsdeur van het appartement forceerden. De studio werd doorzocht. De daders gingen er vandoor met enkele juwelen.