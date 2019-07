Juwelen gestolen uit appartement KAR

26 juli 2019

In een appartement aan de Kapucijnenvoer in Leuven hebben onbekenden donderdagnamiddag ingebroken. Toen de bewoners die middag thuiskwamen, stelden ze vast dat het slot van de voordeur was geforceerd. De flat was duidelijk doorzocht. De indringers waren er vandoor met enkele juwelen. Er werd een proces-verbaal opgesteld.