Juwelen gestolen uit appartement aan Brouwersstraat ADPW

16 januari 2020

10u49 0

In een appartement in de Brouwersstraat in Leuven werd woensdag overdag ingebroken. Terwijl de bewoonster afwezig was kon een inbreker het appartement op de derde verdieping betreden en doorzoeken. Toen de bewoonster ‘s avonds thuis kwam merkte ze op dat er wanorde was in haar appartement en dat er juwelen verdwenen waren. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.