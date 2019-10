Juwelen gestolen bij woninginbraak EDLL

13 oktober 2019

11u33 0

Onbekenden hebben vrijdagavond ingebroken in een woning in de Molstraat in Leuven. De inbrekers braken een raam open aan de achterkant van de woning en klommen naar binnen. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen. Later op de avond merkten de bewoners de inbraak op en verwittigden de politie. Die kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.